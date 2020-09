The New York Times elogia a James Rodríguez e invita a disfrutarlo con el Everton

No es sencillo que un futbolista colombiano protagonice una columna del New York Times, pero esta vez Rory Smith, quien reporta desde Inglaterra para el medio, le dedicó la suya a James Rodríguez con motivo de su nueva aventura en el Everton.

Luego de su salida del Real Madrid, el cafetero inundó de ilusión los corazones de los aficionados a los Toffees, ya que más allá de su precio o sus condiciones contractuales, James llegó para brindar esperanza y pinceladas de buen fútbol.

De acuerdo con el medio, Rodríguez es un ejemplo de que el deporte se trata de diversión, antes que economía, objetivos y perfiles de edad. “Su fútbol no es muy complicado. Si tiene espacio, usará sus cualidades para dar pases. Si está bajo presión, jugará simple. Es lo que todos los jugadores deberían hacer”, citaron a Ancelotti para describir su estilo, quien habló del colombiano tras el juego contra el Albion, en el que mandó una asistencia y se estrenó como goleador del equipo.

Pero el fenómeno llegó antes de eso, desde el momento de su llegada revivió una alegría inusitada, y necesaria, entre los seguidores del Everton: “Hace a los aficionados creer que cualquier cosa puede pasar en cualquier segundo, que nada está perdido, que siempre hay una razón por la que confiar”, explica el Times.

Y así ha sido hasta el momento, ya que luego de dos encuentros con la camiseta azul, el jugador le ha llenado el ojo a su entrenador, a su directiva, a sus aficionados e incluso a la prensa. Ahora sólo resta disfrutarlo en cada juego y no pensar en el futuro, porque si bien es cierto que se trata un refuerzo talentoso y mediático (es el octavo jugador del mundo más seguido en redes sociales), cuando finalice su contrato, en el 2023, tendrá 32 años, posiblemente estará en el ocaso de su carrera y no ofrecerá retorno de inversión a su club, pero ya lo habrán disfrutado durante tres temporadas.

Everton’s signing of James Rodríguez feels out of place in the modern soccer ecosystem. But it might be just what the club, its fans and the rest of us neutrals needed, @RorySmith writes. https://t.co/1ZRArkGQci

— NYT Sports (@NYTSports) September 24, 2020