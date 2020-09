James Rodríguez se estrenó como goleador del Everton

En su segundo encuentro con su nuevo equipo, luego de dejar al Real Madrid, James Rodríguez ya marcó su primer gol en la Premier League en la victoria del Everton sobre el Albion por 5-2.

Fue en la recta final del primer tiempo, al minuto 45 cuando apareció el colombiano en el ataque de los Toffees y sacó un zapatazo de zurda entre cuatro rivales para poner el 2-1 que les dio la ventaja momentánea tras el final del primer tiempo.

Este gol le permitió controlar el partido al cuadro de Carlo Ancelotti, ya que después llegó otro tanto de Keane y minutos después Dominic Calvert-Lewin finiquitó un hat-trick para sellar el marcador al 66’. Cabe mencionar que en el cuarto tanto de su equipo, el colombiano colaboró con una asistencia magistral para que el autor del triplete firmara su segundo gol.

Por parte del Albion anotaron Grady Diangana y Costa Pereira.

Este es el segundo encuentro que el colombiano disputa en la Premier League, ya que hace una semana jugó 92 minutos contra el Tottenham.

James Rodríguez has scored with his first shot on target in the Premier League 🎯

Pure class! 🇨🇴

