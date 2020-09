Al menos 2 lesionados dejan un carro que se lanzó contra manifestantes en Yorba Linda

Un vehículo pasó entre una manifestación de Black Lives Matter y otros que se manifestaban contra BLM en Yorba Linda

La violencia estalló el sábado en Yorba Linda, en el condado de Orange, donde al menos dos personas resultaron heridas después de que un automóvil atravesó una manifestación en la que participaban miembros de Black Lives Matter y otra protesta de contramanifestantes, reportó ABC 7.

BREAKING: Car intentionally hits Trump supporters in Yorba Linda, California pic.twitter.com/lCFTnHwH2q — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) September 27, 2020

A car just drove through a crowd. The crowd then chased after the white sedan. This person was hurt. pic.twitter.com/0iAhWkcRnu — Brian Rokos (@Brian_Rokos) September 26, 2020

Los activistas de Black Lives Matter fueron recibidos por manifestantes en su contra, que corearon “U-S-A”.

Protest today in Yorba Linda, CA The Trump supporters outnumbered us probably 10 to 1 pic.twitter.com/p9dfKyw2be — Tommy (@Imacomrade2xoxo) September 26, 2020

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital local en estado desconocido y el conductor del automóvil fue detenido, según el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Someone ran their car through a crowd of Trump supporters in Yorba Linda. pic.twitter.com/CloAANcDjd — 𝐿𝓊𝒸𝒾𝒹 𝐻𝓊𝓇𝓇𝒾𝒸𝒶𝓃𝑒 #FightBack (@CommiesLmao) September 26, 2020

Los funcionarios no ofrecieron otros detalles inmediatos sobre las circunstancias de la colisión.

This is the car that drove through the crowd. I don’t know all the circumstances. pic.twitter.com/I7it1BzJKy — Brian Rokos (@Brian_Rokos) September 26, 2020

El incidente ocurrió cuando miembros de Black Lives Matter se manifestaron contra la brutalidad policial y el racismo sistémico luego de la controvertida decisión de un gran jurado de Kentucky de no acusar a los oficiales que dispararon y mataron a Breonna Taylor en una redada antinarcóticos fallida en marzo.

La Coalición de Organizadores Urbanos dijo en una declaración escrita que el evento, llamado “4 de marzo por la igualdad”, estaba programado para presentar discursos de activistas locales, seguidos de una marcha.

“El esfuerzo, dirigido por Caravan 4 Justice, reúne a un grupo de más de 26 organizaciones de base locales comprometidas con crear conciencia y buscar acciones para abordar el racismo, la brutalidad policial, las injusticias locales y más en los condados de Los Ángeles y Orange”, dijo Urban Organizers Coalition.

Los contramanifestantes cruzaron la Imperial Highway de seis carriles y se enfrentaron a los manifestantes de BLM, según dijo el Register del Condado de Orange.

Carrie Braun, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, dijo que había 300 personas en total y que en algún momento se declaró una reunión ilegal y se dieron órdenes de dispersión.

El jueves por la noche, un manifestante fue atropellado por una camioneta durante una marcha en Hollywood y sufrió heridas que no ponen en peligro su vida.

La policía de Los Ángeles dijo el viernes que la investigación preliminar encontró que el conductor intentaba maniobrar entre la multitud cuando los manifestantes comenzaron a golpear el vehículo con palos e intentaron abrir la puerta. El conductor intentaba alejarse de la situación cuando golpeó al manifestante. El conductor se detuvo a varias cuadras y cooperó con los oficiales. Quedó en libertad a la espera del resultado de la investigación.