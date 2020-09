Equipo de Manny Pacquiao confirma el interés del filipino por pelear contra Conor McGregor

“Voy a boxear con Manny Pacquiao en el Medio Oriente“, publicó en redes sociales Conor McGregor y de inmediato comenzaron las reacciones sobre el posible combate, incluyendo una confirmación de interés por la pelea desde el interior del equipo del filipino.

En entrevista para ESPN, Sean Gibbons, presidente de Manny Pacquiao Promotions, declaró que el pugilista está ansioso de volver al ring y que no ven con malos ojos un combate contra el peleador de artes marciales mixtas: “El senador está buscando regresar al ring pronto, y le encantaría un evento global con una pelea ante McGregor”, confirmó.

Este testimonio encaja con el comunicado que envió el asistente de Pacquiao, Jayke Joson, este sábado, en el que se anuncia que el boxeador volverá al ring el próximo año en una pelea donde las ganancias del evento serán destinadas a los afectados por el COVID-19 en Filipinas, aunque no especifica quién es el rival al que se enfrentará.

Conor McGregor, quien ya subió al cuadrilátero contra Floyd Mayweather agregó en redes sociales estar realmente entusiasmado con la idea de pelear contra Pacquiao, ya que sería el único artemarcialista mixto en medirse a dos de las más grandes estrellas del boxeo.

“Será un verdadero honor haber enfrentado a los dos más grandes peleadores de esta era”, publicó en redes sociales The Notorious, quien cayó en su combate contra “Money”.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020