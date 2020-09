Conor McGregor afirmó que peleará contra Manny Pacquiao

Conor McGregor afirmó que va a pelear contra Manny Pacquiao en un combate de box en el Medio Oriente.

McGregor, quien recientemente mostró su nueva apariencia con la cabeza rapada, ha estado buscando una pelea de regreso en MMA luego de su anuncio de retiro en junio, su tercer retiro en cuatro años.

Pero al no concretarse nada McGregor tuiteó: “De todos modos, toda el agua debajo del puente a quién le importa. Voy a boxear con Manny Pacquiao en el Medio Oriente”.

Anyway all water under the bridge who gives a fook. I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

Conor McGregor que ya enfrentó a Floyd Mayweather dijo que “Será un verdadero honor haberme enfrentado a dos de los más grandes boxeadores de la era moderna”

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020