Federico Viñas revela “su verdad” sobre el accidente automovilístico que protagonizó

El futbolista de América negó haberse desentendido de la situación

Luego de que Federico Viñas tuviera un accidente de tránsito y fuera señalado por, supuestamente, ir a exceso de velocidad y no preocuparse por los pasajeros del otro auto involucrado, el jugador de América publicó su versión de los hechos en una historia de Instagram que fue replicada por sus fans en otras redes sociales.

Con sus propias palabras, el jugador se deslindó de la responsabilidad de causar el choque y negó haberse desentendido de las personas afectadas del otro automóvil, ya que el hijo de la señora que viajaba en el Uber impactado lo acusó de manejar a alta velocidad, ser prepotente y negarles de inicio el pase para la atención médica.

Amigos el jugador del @ClubAmerica Federico Viñas acaba de chocar el auto en donde estaba mi mamá y el del seguro esta de prepotente diciendo que mi mamá está invitando una lesión, el venía a mucha velocidad en una calle a un costado de Prepa 5. pic.twitter.com/NM9g7nydHp — Roa Bntt (@RoaBntt) September 25, 2020

En su carta, el ariete uruguayo reconoció que estuvo molesto en un inicio, debido a que no tuvo la culpa del impacto, aunque poco después reaccionó positivamente, que veló por el bienestar de la persona del otro auto y que los familiares de ella fueron quienes lo encararon.

“Quiero aclarar que después de lo sucedido estaba muy enojado porque yo iba por la calle que tiene la preferencia, pero enseguida se me pasó porque al bajarme de mi auto, le pregunté a ambos si estaban bien y la mujer me contestó que se había golpeado en la cabeza. Intenté llamar a emergencias en todo momento y hasta le pedí al chofer de Uber si podía llamar también. Cuando llegó la emergencia yo me fui para mi vehículo y me quedé allí, pero algunos familiares de la pasajera me vinieron a hacer frente diciendo que yo no me había preocupado y no es así”, escribió en un primer mensaje.

“También quiero aclarar que la pasajera estaba muy bien y se fue del lugar con sus familiares. Por suerte no pasó a mayores y solo fue un susto y un mal momento, un saludo y que estén bien”, sentenció en una segunda página de la historia.