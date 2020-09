El nuevo Atlético de Madrid: los colchoneros golearon y dejaron claro que ya son favoritos al título

Luis Suárez se estrenó con el Atlético de Madrid marcando dos goles y dando una asistencia en 20 minutos en la goleada al Granada por 6-1, quien era líder de La Liga, derrotado con goles de Diego Costa, Ángel Correa, Joao Félix, Marcos Llorente, y los últimos dos del charrúa.

La presencia del uruguayo, de inicio en el banquillo, pareció impulsar a sus compañeros en el ataque, con un gol de Diego Costa de cabeza en el minuto 9 y una gran actuación del portugués Joao Félix, que provocó un penalti fallado por Saúl y luego marcó el 3-0 en la segunda mitad, en la que antes había asistido a Correa para el 2-0.

7️⃣0️⃣th minute: Luis Suárez comes on for his Atletico Madrid debut

7️⃣2️⃣nd minute: Luis Suárez gets his 1st assist as an Atletico Madrid player

Off to a good start 🔥 pic.twitter.com/VovVzlFee4

