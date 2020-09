Aleira Avendaño, “La Barbie Latina”, y sus próximas cirugías estéticas

La modelo venezolana va por sus arreglitos número 40 y 41

Aleira Avendaño se entrega para lograr sus metas y le encanta atraer las miradas, por lo que ahora quiere ver el mundo con otro color de ojos.

Tras convertirse en la mujer con la cintura más diminuta a nivel internacional, de sólo 40 centímetros, ahora “La Barbie Latina”, ya planea sus próximas cirugías estéticas, las cuales serán las número 40 y 41.

Para esto, la venezolana sólo espera que se levanten las restricciones en Europa tras el rebrote del coronavirus para viajar a España, donde se realizará el cambio de implantes de glúteos y posteriormente se trasladará a India para modificarse el color de los ojos.

La también empresaria comentó que, si bien este procedimiento tiene sus riesgos, lleva una planeación de 6 meses, precisamente para evitar cualquier complicación.

“Me encanta ser cambiante, no me importa lo que piense la gente. Las críticas me halagan porque están pendientes de mí, a donde vaya, soy la más vista, y demostrar a la gente que puedes lograr lo que quieras“, confesó.

Con esa filosofía, la modelo afirmó que logró la meta con su cintura, la cual redujo en medio del encierro provocado por la pandemia del covid-19 con una rutina de ejercicio, dieta y con el apoyo ortopédico de un corsé de sólo 40 centímetros.

“La Barbie” confesó que, aunque luzca delicada no corre riesgos de sufrir una lesión, pues gracias al ejercicio ha fortalecido los músculos.

Y para sus seguidoras que quieran tener medidas de ensueño, la curvilínea puede asesorarlos en cuanto a dieta y ejercicio en el Aleira Beauty Spa, ubicado en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde ofrece el corsé que le ayudó a lograr su mini cintura.

ASÍ LO DIJO

“Ahora sí puedo decir que soy la mujer con la cintura más breve a nivel internacional. No imaginé que la pudiera reducir. Espero así mantenerme por mucho tiempo”.

Aleira Avendaño, modelo venezolana.