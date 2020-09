Andrea Legarreta reveló que estuvo al borde de la separación de Erik Rubín

Dejó de tener intimidad con su esposo

Andrea Legarreta y Erik Rubín proyectan la imagen de un matrimonio perfecto desde hace 20 años, sin embargo están lejos de que todo sea “miel sobre hojuelas”.

La presentadora de “Hoy” contó a Yordi Rosado que estuvo a punto de separarse del ex cantante de Timbiriche.

“Son etapas donde, tristemente, no te volteas ni a ver, a veces el cansancio, son etapas muy distintas, los hijos cuando llegan. Ahorita estoy en una etapa donde lo veo y digo ‘hijo, qué bueno está’. Yo creo que todo va cambiando, también tuvimos etapas largas en que no había nada, ya era así, de ponerle ni hablamos y a dormir y a descansar”, expresó la famosa que recientemente superó el COVID-19.

Andrea y Erik criaron a dos bellas y talentosas hijas, Mía y Nina.

“De verdad deseo que sí existan esas parejas que desde que se casaron a 20 años después sigan con esa pasión encendida pero sinceramente no sucede, va cambiando”, aclaró sobre la etapa de distanciamiento y falta de intimidad que atravesaron.

Al final todo quedó en una etapa complicada de reflexión.

“Nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de que onda, hasta aquí, seguimos o ya, o sea, ya. Estuvimos a punto, estuvimos a punto y de pronto, no sé, no sé que es Yordi, yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices ¿qué será ¿la costumbre?, ¿será la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa y ahora qué y las niñas y cómo te vas a dividir? o sea yo me preguntaba en ese momento. O sea no pudimos llegar a eso cosa que está muy bien”, dijo.

Sigue leyendo