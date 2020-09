Andrés García quiere matarse ‘a balazos’ y morir en un duelo

A sus casi 80 años, el actor ya piensa en como quiere morir

Andrés García pasa por un momento difícil en su vida tras la separación de quien fue su esposa por más de 20 años. La ruptura de la relación fue justamente durante la pandemia y aunque no está de acuerdo, García lo prefiere así antes de estar peleando todo el día por diferencias.

A pesar de que ya no hay una relación amorosa, Andrés y Margarita Portillo se siguen viendo ya que hay la convivencia por tanto tiempo no es difícil de borrar.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, el actor de telenovelas como “Mujeres Engañadas” y “El Privilegio de Amar”, dijo que ya piensa en la muerte.

“Yo quisiera una salida bonita”, dijo el actor que está por cumplir 80 años. “En eso no es cuando uno quiera ni como uno quiera si no como Dios quiera. Me gustaría una salida cómoda, si es posible sin dolor… hay gente que se va dormidos, sería maravilloso”.

García dijo que si no se podía ir de una forma tranquila le gustaría morir en un duelo.

“Si no se puede así… pues matarme a balazos con un par de cab**nes. Un duelo”, dijo el programa de TV Azteca.

El actor dijo que le ha propuesto un duelo a varias personas y que hasta el momento nadie ha aceptado.