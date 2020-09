José Ron causa polémica en redes sociales tras asegurar que vio un OVNI

El actor compartió con sus seguidores de redes sociales el encuentro que tuvo con un Objeto Volador No Identificado

El pasado fin de semana, José Ron causó revuelo en redes sociales tras compartir que tuvo un sorprendente encuentro con un OVNI.

La noticia fue revelada a través de su cuenta de Twitter, en donde aseguró con dos mensajes que acababa de tener una experiencia única:

“¡Acabo de ver un OVNI¡ ¡Y es neta! ¡Es real! ¡No mames!“, fue el mensaje que escribió el protagonista de ‘Rubí’.

Acabo de ver un ovni!!! Y es neta! Es real ‘!! No mames 😱!!!!!! — José Ron (@JoseRon3) September 27, 2020

Mientras que con un segundo texto justificó su sorpresivo encuentro: “Sí, ya sé que muchos no me van a creer, pero ¡me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!“, escribió la noche del domingo.

Si ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!!!! — José Ron (@JoseRon3) September 27, 2020

De inmediato recibió cientos de mensajes con los que dividió opiniones, ya que mientras unos seguidores apoyaron su versión y le pedían compartiera más detalles, otros más lo criticaron.

Sin embargo, luego de dar a conocer los mensajes en los que aseguró que tuvo oportunidad de ver un Objeto Volador No Identificado, el actor compartió nuevamente su experiencia por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde volvió a asegurar que pudo ver cómo se movía el extraño objeto y posteriormente desapareció de su vista a una velocidad impresionante.

“Sé que muchos no me van a creer, pero como hoy les puse en la madrugada en mi twitter y nadie me pude decir lo contrario porque me tocó, me consta porque lo vi con mis propios ojos. Me tocó ver un OVNi vi cómo se movía y cómo desaparecía. Cañón, neta“, se escucha decir al galán de telenovelas.