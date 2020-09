Max Ehrich se enteró que Demi Lovato había roto su compromiso a través de la prensa

Al parecer no todas las partes sabían que ya no habría boda

Demi Lovato rompió su compromiso con Max Ehrich después de haberlo hecho oficial en Instagram hace dos meses. La noticia de que la relación entre el actor de telenovelas y la cantante se había terminado se filtró a la prensa y parece ser que no todas las partes estuvieron enterados.

El actor de “Young and the Restless” rompió su silencio en Instagram y compartió un par de historias donde habla sobre el estatus de su relación.

“Imagina enterarte de su situación sentimental a través de la prensa”, publicó Ehrich en la plataforma digital. “Mientras estás filmando una película de un pastor en una Iglesia Cristina cuya intención es ayudar a la gente”.

Fue el 23 de julio cuando Lovato anunció a todos sus seguidores que se había comprometido con Ehrich.

“Cuando era una niña, mi padre biológico siempre me llamó su ‘pequeña pareja’, algo que podría haber sonado extraño sin su vaquero sureño como acento. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser el compañero de otra persona”, escribió Lovato.

Desde confirmar la ruptura de la pareja, Lovato borró la publicación donde presumía su anillo de compromiso.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí”, escribió Lovato. “Era algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amado por alguien en mi vida (aparte de mis padres) y todo eso. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo mismo. Y me haces querer ser la mejor versión de mí mismo. Me siento honrado de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy extasiado de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañero. Aquí está nuestro futuro”.