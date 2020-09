VIDEOS: Jovencita denuncia agresiones de su madre y expareja, le quieren quitar a su hijo, dice

En fotos y videos demuestra la forma en que la han golpeado, las llamadas y los mensajes en los que la amenazan

Una joven identificada como Karen Galvis denunció las múltiples agresiones que dice, ha sufrido a manos de su expareja e incluso de su propia madre en México. Caso que se ha viralizado debido a la ola de violencia que las mujeres viven en ese país.

Mediante su cuenta de Facebook, la joven compartió su historia, fotos y videos en las que detalla la forma en la que ha sido acosada por varios meses presuntamente a manos de su mamá Beatriz “N” y Oliver “N”, su expareja sentimental, con quien tuvo un hijo.

La denunciante señala que el 22 de marzo de este año, supuestamente fue privada de la libertad por su madre Beatriz “N” y por Oliver “N“, quienes a base de engaños la citaron al exterior del domicilio de su padre, con el argumento de que le entregarían a su hijo de 5 años, quien había sido sustraído por Oliver “N”, a pesar de que ella tiene la custodia legal del menor.

“Ellos se hicieron acompañar por 10-15 personas aproximadamente subiéndome a una de las bateas de las camionetas en las que viajaban, en donde me golpearon y maltrataron siendo mi propia familia los que se prestaron a cometer este delito sin tocarse el corazón ya que me provocaron varias lesiones en el cuerpo que en su momento fueron certificadas por un médico“, cuenta la mujer.

Según Karen, esto fue con la intención de que se separara de Oliver “N“, de quien se había distanciado por los malos tratos que recibía. Ante el presunto secuestro, la víctima asegura que sus amigos la tuvieron que ir a rescatar a la comunidad de Buena Vista, en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, en México.

“Decidí callar durante todos estos meses pensando que una vez rescatada todo acabaría pero me equivoqué, ya que ahora no solo atentan contra mi integridad y la de mi bebé si no que ahora es contra todas las personas que me rodean“, señaló Karen.

“Actualmente me encuentro en juicio sobre la custodia de mi bebé, por lo que he tenido la necesidad de asistir a los juzgados familiares de Toluca (en el Estado de México) en donde dentro y fuera de esa institución de Gobierno recibimos constantemente amenazas, injurias, daños psicológicos e inclusive daños materiales por mi progenitora la señora Beatriz Carrillo Monrroy como se muestra en el video”, asegura la joven.

La joven asegura que tiene miedo de lo que le pueda ocurrir a ella o a las personas que la rodean y que busca que su caso llegue a las personas que imparten la justicia en México para que el desarrollo de su hijo no se vea comprometido.

“Madre yo sé que estás viendo esto, por favor déjame vivir en paz, déjame ser feliz. Cabe resaltar que yo no tengo enemigos ni problemas con nadie más, así que si algo me llegara a pasar a mí, a mi bebé o a mi familia te hago responsable totalmente”, termina el sentido mensaje.

