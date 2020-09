“No sabes nada”: Luis Hernández tunde a periodista que asegura que Ochoa es mejor que Jorge Campos

El 'Matador' y Jorge Campos coincidieron en la selección mexicana durante varios años

Luis Hernández con la selección mexicana.

Foto: 25 Jun 1998: Luis Hernandez of Mexico celebrates after taking his team into the last 16 of the World Cup Finals by scoring the equaliser in the group E game against Holland at the Stade Geoffroy Guichard in St Etienne, France. The match ended 2-2. Mandatory Credit: Mark Thompson /Allsport / Getty Images