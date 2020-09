Jorge Campos reveló cómo fue que La Volpe dejó fuera al “Cuau” de Alemania 2006

Deportes

El argentino también prefirió llevar a su yerno que a Jaime Lozano

Han pasado más de 14 años desde el Mundial de Alemania 2006 en el que Ricardo La Volpe llevó a la Selección Mexicana hasta los octavos de final donde perdieron dramáticamente contra Argentina en tiempo extra y con un golazo de Maxi Rodríguez.

Cada ciclo mundialista se juzga a los técnicos por la elección de sus jugadores para encarar el torneo y La Volpe decidió no llevar a Cuauhtémoc Blanco, uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano con el que siempre tuvo problemas que iban más allá de la cancha.

El “Bigotón” tenía como auxiliares a Paco Ramírez, Jorge Campos y al comentarista de TV Azteca, David Medrano, y estos dos últimos revelaron para el blog “Farsantes sin gloria” con Christian Martinoli, cómo fue que se decidió que Blanco quedara fuera.

Medrano apuntó que La Volpe los citó a los tres en un restaurante y cada quien debía llevar la lista de jugadores que consideraba que debían estar, él no incluyó al “Cuau”, sin embargo, Campos sí lo hizo.

“Yo llevaba al ‘Cuau’, nomás le puse ‘Cuau’ porque no sabía cómo se escribía Cuauhtémoc“, reveló el exarquero.

Ambos personajes contaron que ninguno tenía en su listado a Rafael “Chiquis” García y coincidían en que Jaime Lozano debía tener la oportunidad, pero Ricardo se inclinó por el “Chiquis”, quien es su yerno.

Asimismo hablaron del caso de Andrés Guardado quien en ese entonces contaba con poca experiencia y solo tenía 19 años de edad.

“Estaba claro que Bofo (Bautista) y Cuau no cabían, la gran interrogante era Andrés (Guardado) no tenía ni 50 partidos en primera pero no había otro con esa proyección, tenía que estar“, indicó el reportero.