10 finales para Lebron James, el Rey que también fracasa

Nadie puede dudar del protagonismo que ha tenido Lebron James durante las últimas dos décadas en el mundo del basquetbol y del deporte en general, su exitosa carrera y su alto perfil mediático ha hecho que su nombre sea el sinónimo de la NBA.

Pero justamente esta última característica es la que lo ha hecho ganador de muchos haters y también lo que pone en tela de juicio su condición para ser siquiera considerado el mejor jugador de la historia, un trono que tiene absolutamente acaparado Michael Jordan hasta el día de hoy.

LeBron es un jugador con un físico proviliegiado y siempre bien trabajado, además de tener una disciplina atlética pocas veces visto en un atleta que dio el salto de la preparatoria al profesionalismo llegó en el 2003 y su impacto fue inmediato, a partir de su Juventud comenzó a forjar su leyenda y a destruir cada récord que podía.

A partir de entonces, James comenzó a gestionar su carrera de forma nunca antes vista, cambiando de equipo en función de sus necesidades y adaptando estas también a los planteles a los que llegaba. Básicamente LeBron se ha movido al equipo que se le antoja y ya estando ahí ha hecho también lo que ha querido con planteles, coaches e incluso General Managers.

El problema es que no siempre le ha salido bien… de hecho, casi nunca.

Luego de perder unas finales con los Cavaliers en 2007 y de varias temporadas con más frustración que éxito en Cleveland, Lebron dispuso de dos súper estrellas como Chris Bosh y Wayne Wade en Miami para poder dejar atrás la presión de ser campeón de la NBA y lo logró, dos títulos cobijado por ellos y luego, por supuesto el conseguido en 2016 en el que debe recibir todo el mérito, no solo por tener una actuación individual impactante, sino también por liderar una remontada histórica frente a uno de los mejores equipos de la historia, que además fue su “bestia negra”.

"I don’t take nothing away from the Lakers and LeBron going to his 10th Finals. He still has to prove he can lead a team himself. I think Anthony Davis has shown he’s more valuable to them on the offensive end."

– Scottie Pippen on the Lakers

(Via Forbes ) pic.twitter.com/7YtFIwuWzN

— NBA Central (@TheNBACentral) September 29, 2020