Corte de Apelaciones falla contra el pedido de terminar antes el Censo

El gobierno del presidente Donald Trump ha perdido este miércoles nuevamente en su intención de terminar el conteo del Censo 2020 en los próximos días y bloquear la orden de una jueza federal de extenderlo hasta finales de octubre.

Un panel de tres jueces de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones ha denegado hoy una solicitud del gobierno de bloquear temporalmente la orden de un tribunal inferior que extendió el conteo hasta el 31 de octubre.

La decisión se dio en respuesta a una solicitud del Gobierno para bloquear el fallo temporal de la jueza federal Lucy Koh, del distrito norte de California, que ordenó proseguir con el conteo y culminarlo en la fecha originalmente establecida antes de que comenzara la pandemia de coronavirus.

En julio pasado la Administración Trump ordenó que se aceleraran todos los esfuerzos de conteo para finalizar el 30 de septiembre, un mes antes de lo planeado por la Oficina del Censo, argumentando que la pandemia no le permitiría cumplir con la ley federal que ordena entregar para fines de año el primer conjunto de datos a la Casa Blanca.

El nuevo golpe legal para la Administración promete enfrascarla en una batalla en la corte, ya que la Oficina del Censo dijo en su cuenta de Twitter que extendía las labores de conteo solo hasta el 5 de octubre.

The Secretary of Commerce has announced a target date of October 5, 2020 to conclude 2020 Census self-response and field data collection operations.

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) September 28, 2020