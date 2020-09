La Oficina del Censo extiende el cierre para el 5 de octubre con 98% de viviendas contadas

El secretario de Comercio Wilbur Ross dijo que el Censo de 2020 finalizará el 5 de octubre, a pesar del fallo de un juez federal la semana pasada que permitió que el recuento de todos los residentes de EE. UU. continuara hasta fines de octubre, según un tuit publicado por la Oficina del Censo el lunes.

The Secretary of Commerce has announced a target date of October 5, 2020 to conclude 2020 Census self-response and field data collection operations.

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) September 28, 2020