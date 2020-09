“Defenderé la playera de México a muerte”: “Chaquito” Giménez trae la verde bien puesta

El delantero de Cruz Azul ya recibió su primera convocatoria para jugar con el Tri

Santiago Giménez, quien entró en la convocatoria del “Tata” Martino para el partido de este miércoles 30 de septiembre ante la selección de Guatemala hace “oídos sordos” respecto al interés que tienen las selecciones menores de Argentina para convocarlo, ya que tiene bien puesta la camiseta del Tri y “la defenderá a muerte”, tal y como lo confesó en entrevista con TUDN.

Cabe recordar que el “Chaquito” tiene la nacionalidad del país sudamericano, pero llegó a México cuando apenas tenía 3 años, por lo que prácticamente toda su vida ha estado en tierras aztecas.

“Obviamente le tengo un cariño muy grande a Argentina, porque toda mi familia es de allá y yo nací allá, pero México se ganó mi corazón porque me abrió las puertas y a mi familia, además me han tratado muy bien aquí, así que me encantaría seguir defendiendo estos colores“, aseguró el delantero de Cruz Azul en la charla con la cadena deportiva.

🔥Santiago Giménez: "Mi corazón está en México y defenderé a muerte esta playera"🇲🇽 Desde que tenía 15 años, el jugador de Cruz Azul se vislumbró en el proceso para llegar a Qatar 2022🇶🇦 pic.twitter.com/tsbtlJqyOx — TUDNRadio (@TudnRadio) September 30, 2020

Giménez ya recibió su primer llamado a la selección mayor de México, algo que no sorprende, debido al buen desempeño que ha mostrado en la Liga MX con la Máquina Celeste; sin embargo su objetivo es aún más alto, ya que quiere llegar a Qatar 2022 vistiendo la camiseta verde.

“He trabajado para eso y es mi sueño poder estar en ese Mundial. Tengo que trabajar duro, hacer las cosas bien en mi club para ser considerado acá y demostrar lo que uno va trabajando en el club”, sentenció.