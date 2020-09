Jana Gutiérrez ahora la rompe como modelo y es portada de revista

La futbolista mexicana está a punto de cumplir 17 años

Jana Gutiérrez, futbolista del América Femenil y de la Selección Mexicana, es una de las jugadoras más populares de la actualidad; ya fue campeona de la Liga MX y es reina de TikTok.

A todo lo demás se suma un nuevo logro, la mediocampista se convirtió en la segunda futbolista de todo el mundo que es portada de la revista GQ.

Jana Gutiérrez habló sobre este hito en su vida en sus redes sociales, donde escribió: “Estoy feliz y emocionada por convertirme en la segunda futbolista mundial que sale en GQ”.

Además, la jugadora habló sobre la forma en que su padre, el exfutbolista Miguel Gutiérrez, influye en ella y su hermana Jaydi.

“El futbol ocupa la mayoría del tiempo en mi casa desde que recuerdo, la verdad. Mi papá habla de eso; mi hermana Jaidy y mi mamá también. Mi papá nos aconseja y compartimos con él cómo ser profesionales. Él nos muestra errores y opciones, y nos apoyamos en él. A mi hermana, desde chiquita, le encanta el soccer; mi papá la inspiró y ella me inspiró a mí. Con Jaidy he tenido la fortuna de compartir esta emoción y tenemos una conexión única, este deporte nos une muchísimo”, dijo a GQ.

Jana Gutiérrez también habló sobre otro uno sus sueños. En caso de no seguir jugando fútbol, le gustaría ser periodista de deportes.

“Si no fuera futbolista, me gustaría ser bailarina o reportera deportiva. Me encantaría ser cronista e ir a los Mundiales y estar en las canchas entrevistando a los participantes, pero lo que hoy amo es ser jugadora de soccer”.

La futbolista también habló sobre su popularidad en TikTok, donde tiene más de 720 mil seguidores.

“Me encanta bailar y así como me ven, así soy yo. Tal cual. Lo hago para divertirme y no esperaba que la cuenta creciera tanto. Me lo enseñaron y vi que se bailaba, y con eso me bastó”.

