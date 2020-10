Lorenzo Méndez le manda un nuevo mensaje a Chiquis Rivera: ‘Nunca en mi vida he conocido a una mujer tan llena de fe’

El corazón de Lorenzo sigue latiendo por Chiquis, ¿se acerca la reconciliación?

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera anunciaron que se separaban después de otra ruptura en los primeros meses del año. La pareja no ha hablado directamente de que ocasionó que se distanciaran, pero parece que todavía existe amor y la admiración mutua.

Después de que la hija de Jenni Rivera fuera nominada a los Latin Grammy 2020, Méndez le dedicó un mensaje a su aún esposa expresando el orgullo que siente por ella.

“Janney, te tengo que decir que te lo dije”, publicó el cantante en Instagram. “Este disco es producto de fe, trabajo, perseverancia, paciencia y confianza de equipo. Cada canción que grabaste orábamos y decretabamos lo que hoy es realidad. Una nominación al Latin Grammy”.

En la publicíon de su red social, Lorenzo compartió la imagen donde Chiquis está nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda por su disco “Playlist”.

“Nunca en mi vida he conocido a una mujer tan llena de fe y con la disponibilidad y deseo de querer crecer. Eres una esponja”, agregó Méndez. “Te quiero mucho. Mi súper estrella. Felicidades”.

Cuando Chiquis se enteró de su nominación al prestigioso premio, la famosa se grabó llorando de la emoción.

“Estamos nominados chicos”, dijo la estrella entre lágrimas. “No puedo ni respirar. Estamos nominados para un Grammy Latino. Estoy tan feliz, estoy tan contenta…ahorita regreso”.

Fue tanta la emoción de haber sido mencionada para los Latin Grammy que Chiquis tuvo que parar y contenerse.

“Ya me controlé un poquito”, continuó Chiquis. “Todavía sigo despeinada porque literal me dijeron minutos antes de que me pusiera aqui a dejarles saber a la gente que me apoya. Estoy tan agradecida. Han sido días tan difíciles pero Dios es siempre muy bueno”.

