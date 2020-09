Se acabó el sueño: La mexicana Renata Zarazúa no pudo contra la número 5 del mundo en Roland Garros

Renata Zarazúa, la tenista que rompió una sequía para el país azteca de 11 años sin asistir a un Grand Slam, cayó en segunda ronda y se quedó a un paso de hacer historia, ya que no alcanzó el tercer partido en Roland Garros, algo que ningún competidor de su nacionalidad ha conseguido.

La número 178 del mundo, de acuerdo con el ranking de la WTA, cayo con la cara en alto y puso en jaque durante varios momentos a la número 5 del mundo, la ucraniana Elina Svitolina, quien tuvo que esforzarse al máximo para dejar fuera a la mexicana.

Pese a la derrota, fue un día inolvidable para Zarazúa, ya que dejó una gran huella para el tenis de su país, tras clasificar a Roland Garros y ser la primera mexicana en ganar en 20 años en un Grand Slam. La oriunda de la capital azteca tuvo un inicio nervioso y titubeante que terminó costándole el primer set por 6-3 y, a la postre, el partido, pero en el segundo set deslumbró y tuvo unos momentos de ensueño, en los que deleitó con la calidad de su revés y metió en muchos problemas a la ucraniana, que fue derrotada por un impresionante 0-6 en el segundo parcial. Sin embargo, Renata perdió el partido en el tercer set por 6-2 y así selló su participación en el Abierto de Francia.

