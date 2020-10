Agenda de fin de semana: eventos para toda la familia

Una combinación de actividades online y presenciales para divertirse a lo grande

Concierto desde Colombia

El cantautor colombiano Andrés Cepeda ofrecerá un concierto en vivo en un sitio poco común. La Catedral de Sal de Zipaquirá, a 180 metros bajo la tierra, en Colombia, será el escenario. Se trata de una maravillosa y majestuosa iglesia ubicada en el corazón de una mina.

Cepeda y un equipo de 70 personas instalarán instrumentos, amplificadores, cables, luces, dispositivos de mapping y toda la mística experimental en las naves y el espejo de agua de la catedral. El artista recorrerá los diferentes espacios del lugar y se paseará por los sonidos que lo han acompañado durante su carrera; interpretará los éxitos de sus álbumes, con toda su banda, en tres formatos acústico, rockero y tropical. Viernes 6 pm, hora del Pacífico. Boletos $10.75. Informes en eticket.co.

Halloween en SeaWorld

El parque temático SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) abrió parcialmente sus puertas, así que ahora que vienen las fiestas de fin de año está celebrando –con todo y las precauciones de salud– el SeaWorld’s Spooktacular, una fiesta que tendrá lugar de viernes a domingo hasta el 1 de noviembre.

Durante la nueva Sesame Street Halloween Dance Party, las familias pueden bailar y al mismo tiempo tomar fotos de los personajes de esta serie de televisión –entre ellos el Count von Count–, que lucirán sus trajes de Halloween en vistosas carrozas alegóricas. Además, en el Spooktacular Fun at SeaWorld, los niños pueden ponerse su disfraz y disfrutar de las fiestas de Halloween, así como visitar algunos de los animales que viven en SeaWorld. Durante todo octubre, todos los niños entran gratis con el pago de un boleto de adulto. Entrada para adulto $93.99. Informes seaworld.com.

Arte en el Getty

El Getty Center y la Villa Getty continúan cerrados, pero ambos locales culturales ofrecen una vasta cantidad de oportunidades para inspirarse con un programa virtual gratuito que se puede disfrutar desde casa. Esto es algo de lo que está disponible esta semana: hoy, en el programa Niños detenidos: LA Artists Respond to the Policy of Family Separation, se proyectará el filme “La historia de Mateo”, que sigue el viaje de una familia cuando huye de Centroamérica a Estados Unidos. Los artistas Rafa Esparza, Sandy Rodríguez y Gala Porras-Kim –actualmente artistas en residencia en el Getty Research Institute–, se unirán al cineasta Malona P. Badelt, que hizo este trabajo, en una conversación al terminar la presentación. Esto será de 1 a 2:30 pm, hora del Pacífico.

Y el domingo, en el programa “Nourishing Genius: Food and Wine in the Time of Michelangelo”, Fred Plotkin, especialista en gastronomía italiana, ópera e historia, y Julian Brooks, curador de dibujos del Getty, retroceden en el tiempo para explorar la fascinante conexión entre el arte, la comida, la bebida y Michelangelo, el incomparable artista italiano del Renacimiento que solía comer en la mesa con papas y otros comensales, y que además era dueño de viñedos, una cava de queso y una granja. Gratis. Domingo 2 pm, hora del Pacífico. Detalles en Getty.edu.

En Casa con Gregory Nava

La Happy Hour de Dan Guerrero en la serie En Casa con LA Plaza, de la LA Plaza de Cultura y Artes, tendrá como invitado a Gregory Nava, director de filmes como “Selena”, “My Family/Mi Familia” y “El Norte”.

En esta conversación en vivo a través de Zoom y Facebook, Guerrero y Nava hablarán del trabajo del cineasta, quien fue nominado a un Oscar por “El Norte”, y que además recibió una nominación al Emmy por la destacada miniserie de televisión “American Family”. Gratis. Viernes 7 pm, hora del Pacífico. Informes y reservaciones en lapca.org.

Fiesta en Legoland

Llegó el tiempo de los disfraces, y aunque las autoridades de salud recomiendan no bajar la guardia debido a los contagios por coronavirus, Legoland (1 Legoland Dr., Carlsbad) ya tomó las medidas de sanidad necesarias para recibir a los visitantes a su evento Halloween in Miniland.

Todos los viernes, sábados y domingos de octubre, esta porción del parque temático estará disponible para que los legofans disfruten de los millones y millones de ladrillos de los que están formados estos edificios miniatura. Esta no tan espeluznante fiesta ofrece actividades, apetitosos dulces y decoración de lego. Los niños y sus papás pueden usar sus disfraces favoritos. También estarán los personajes de lego para saludar a los visitantes, habrá concurso de disfraces virtual, una búsqueda de tesoro en Miniland, construcción de edificios con legos y se entregará una bolsita con dulces y un lego sorpresa a los visitantes. El Sea Life Aquarium también está abierto y decorado con legos alusivos a Halloween; muchos estarán bajo el agua. Viernes de 3 a 7 pm; sábado 10 am a 2 pm, o 3 a 7 pm, y domingo 11 am a 3 pm. Boletos $12.99. Informes legoland.com/california.

Disco por la mañana

En el Mes de la Herencia Hispana también se baila música disco, y en honor esta celebración el sitio Daybreaker llevará a cabo ¡Vamos a Bailar—Let’s Dance!, una sesión de danza que estará acompañada de música latina de algunos de los artistas hispanos contemporáneos más icónicos.

El sábado, de 11 am a 1 pm, hora del Este, la fiesta comienza en Zoom con una sesión de Zumba para todas la edades. La ofrecerá el creador de esta técnica con los ritmos que creará DJ Jellybean Benítez, quien curará una mezcla de sonidos latinos –como salsa, merengue, mambo, rumba y bachata, entre otros–. Luego se estrenará un remake de “Rhythm Is Gonna Get You”, uno de los más grandes éxitos de Gloria Estefan, seguido de la interpretación del baile “Macarena” con los Del Río. Para terminar, habrá una presentación de The Wailers y de los Gipsy Kings. Gratis con reservación. Informes daybreaker.com.