AMLO desaparece fideicomisos; apoyo a escritores, deportistas e investigadores será directo

El mandatario mexicano dijo que se busca evitar "aviadores"

MÉXICO – Luego de la polémica que se desató por el anuncio de los fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los beneficiarios no quedarán desprotegidos, sino que el apoyo lo dará directamente el gobierno, sin intermediarios, para que de esa manera evitar “aviadores” (personas que solo cobran sin presentarse a trabajar).

Y es que la polémica se desató después de que los diputados de Morena, que son mayoría; avalaran la desaparición de 109 fideicomisos. La oposición criticó fuertemente esa aprobación y argumentaron que se afectaría a miles de beneficiarios de esos fideicomisos.

Sin embargo, López Obrador aseguró que su extinción obedece a que se busca hacer una revisión para que no haya “aviadores”.

No obstante, garantizó que los beneficiarios de dichos fideicomisos seguirán recibiendo sus apoyos.

“Decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos, que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios”, aseguró en conferencia mañanera, desde Palacio Nacional.

“Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero eso significa que no nos importa la ciencia, la cultura o el deporte, no, tan nos importa, que queremos que no haya corrupción”.

El mandatario insistió en que se busca que deportistas, investigadores, cineastas, artistas y escritores reciban los apoyos de manera directa.

Señaló que había falta de transparencia en el manejo de estos, por lo que estaban fuera de control.

“Hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas () los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo, solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa”, afirmó.

“Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios, a partir de que es un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado, pero es entrega directa y con independencia completa, absoluta”.

Diputados de Morena asestaron un golpe a la ciencia, al cine nacional, a la atención de desastres naturales, al financiamiento al campo y al deporte de alto rendimiento, entre otros sectores, al aprobar la extinción de 109 fideicomisos, a fin de lograr una bolsa de 68 mil 478 millones de pesos.

Se dispuso también que la Secretaría de Hacienda disponga de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, que era el Fondo de Enfermedades Catastróficas del desaparecido Seguro Popular, para la atención de la epidemia de COVID-19, que se calcula podrían ser 30 mil millones de pesos más.

Hacienda insiste que beneficiarios no ‘sufrirán’

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que los beneficiarios de fideicomisos que están por desaparecer no sufrirán.

“La idea principal es que los destinatarios finales de esos programas no sufran”, dijo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

“En investigación se pagan los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores, a través directamente del presupuesto; en el deporte y en las artes se pagan a través de fideicomisos, del Fonca y del Fideicomiso de Alto Rendimiento”.

“Lo único que se hace… esas personas van a seguir recibiendo todo lo que tenían comprometido, nada más que van a llegar directamente a través del presupuesto y no a través del fideicomiso”.

El funcionario ejemplificó que los fondos del Conacyt-Sener, que llegan a través del Fondo Mexicano de Petróleo, permanecerán para los fines en materia de investigación de hidrocarburos.

Lo mismo, sostuvo, ocurrirá con los fondos de Atención a Víctimas y de Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, tendrán los mismos recursos comprometidos para este año.

En otro tema, señaló que la vacuna contra el COVID-19 va a ser financiada con recursos del 2020, principalmente, y no con recursos del presupuesto 2021.

“Los pagos los vamos a hacer la semana que entra; los pagos posteriores serán contingentes al momento en que la vacuna esté disponible”.

Con información de agencias