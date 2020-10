Devuelven los tesoros encontrados en una bodega de Kobe Bryant a su esposa Vanessa

Las subastas de bodegas de almacenamiento que no han sido usadas en mucho tiempo es algo bastante común, pero encontrar en una de ellas con objetos personales de Kobe Bryant sí que es algo extraordinario.

De aacuerdo a información de TMZ, hace algunos días, alguien ganó la subasta de una bodega en Los Ángeles y al abrirla se llevó la sorpresa de que adentro habían tenis, jerseys y muchas cosas más que probablemente pertenecieron a la leyenda de los Lakers.

Kobe Bryant Storage Locker Treasures Returned to Vanessa, 'It's All Worked Out' https://t.co/JAeUrurJMf

— TMZ (@TMZ) October 1, 2020