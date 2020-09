La filtración de las fotos del accidente en el que murió Kobe Bryant impulsa nueva ley en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el lunes una nueva ley en el estado que prohibe a todo el personal de emergencia y primeros auxilios tomar fotos de los fallecidos en el lugar de los hechos.

La ley AB 2655 fue impulsada por el diputado demócrata de la Asamblea de California, Mike A. Gipson luego de que oficiales del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) filtraran fotos sensibles del lugar del accidenten en el cual falleció la estrella de la NBA, Kobe Bryant junto con su hija y 7 personas más.

En su momento la viuda del jugador de baloncesto, Vanessa Bryant, demandó al LASD por la publicación de las fotografías. Tras la demanda, al menos ocho agentes de la agencia fueron acusados de tomar y compartir imágenes grotescas del accidente.

El mismo jefe del Sheriff, Alex Villanueva, se mostró contento por la aprobación de la ley en un mensaje en Twitter agradeciendo al gobernador del estado y al diputado Gipson.

“Poco después del accidente del helicóptero en Calabasas que trágicamente cobró 9 vidas, impulse la legislación AB 2655 que ahora hace un crimen que el personal de primeros auxilios tome o comparta foto de personas fallecidas para otro propósito que no sea el oficial”, aseguró Villanueva.

