Mujer muere aplastada por un tractor mientras estaba acostada en una playa de San Diego

Un trágico accidente en el que una mujer perdió la vida tuvo lugar la mañana de este lunes en una playa del sur de California.

La mujer que aparentemente estaba acostada en la arena de la playa en Oceanside fue aplastada por un tractor que realizaba trabajos en el lugar, según relataron las autoridades a medios locales.

Woman lying on the sand at Oceanside Harbor Beach dies after being run over by heavy machinery, police say https://t.co/9HlYV7kcpa

