Los dos incendios más recientes en California avanzan a paso acelerado y descontrolado

Los fuertes vientos de fenómeno de Santa Ana y una nueva ola de calor han propiciado el escenario para otros devastadores incendios en el estado

Los dos grandes incendios declarados recientemente en el estado de California siguen avanzando este martes a gran velocidad y totalmente descontrolados, en medio de una sequedad absoluta y unas temperaturas más altas de lo habituales.

En el norte del estado, entre Weaverville y Redding, el bautizado como Zogg Fire, que se inició el domingo por la tarde por motivos aún bajo investigación, ya se ha cobrado tres víctimas mortales, ha destruido 146 edificios y arrasado 16.315 hectáreas en menos de 48 horas.

Según los últimos datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), los 700 bomberos que trabajan en las tareas de contención aún no han logrado ningún avance significativo y prevén una jornada difícil este martes a causa del viento, el calor y la poca humedad.

Today over 18,700 firefighters continue to battle 27 major wildfires in California. The latest numbers on all active wildland fires at: https://t.co/6s2QmGvwFi pic.twitter.com/jC2HULrBxF — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 29, 2020

Unos 370 kilómetros al sur, en las regiones vinícolas de Napa y Sonoma, otro gran incendio declarado también el domingo amenaza las inmediaciones de Santa Rosa, la mayor ciudad del conocido como “país del vino”, y los bomberos tampoco han logrado ninguna contención.

Este fuego, bautizado como Glass Fire, ha destruido 80 edificios y quemado 14.664 hectáreas, y en él trabajan más de mil bomberos que tienen como prioridad su flanco occidental, para evitar que las llamas se acerquen más a la ciudad.

Impulsado por los fuertes vientos, el incendio ha triplicado sus dimensiones en la noche del lunes al martes y ha obligado a desalojar la totalidad de la población de Calistoga, de 5.200 habitantes.

This is the current map for Tuesday, September 29, 2020 showing the active wildfire incidents across California. For more information, visit https://t.co/6s2QmGvwFi pic.twitter.com/RbjMhvbl27 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 29, 2020

Los tres fallecidos en el incendio de Zogg Fire elevan a 25 el número total de muertos por los fuegos en California desde mediados de agosto, según el recuento oficial de Cal Fire, aunque otras fuentes no oficiales sitúan la cifra por encima de la treintena.

En las últimas horas, los vientos cálidos han llegado a alcanzar velocidades de más de 80 kilómetros por hora, y las temperaturas marcaron récords de 39º C en Napa y 35º en Oakland, en una de las múltiples olas de calor que está viviendo el oeste de EE.UU. este 2020.

