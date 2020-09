California ve importantes avances en el control de la pandemia del coronavirus

El coronavirus pareciera estar dándole un respiro a California pero el gobernador quiere ser cauteloso con la enfermedad debido a su ya probada rápida propagación.

El mandatario del estado de costa oeste, Gavin Newsom, afirmó que el estado reportó 2,955 nuevos casos el domingo, un número un poco menor que el promedio de 3,367 nuevos casos diarios que registró el estado un periodo de siete días.

El estado parece haber dejado atrás los días de varios miles de casos diarios y continua su tendencia a la baja, aunque el gobernador asegura que el descenso se ha ralentizado.

“Actualmente tenemos un 2.8% en la tasa de positividad por cada 100,000 habitantes en un periodo de dos semanas, además de 20% menos hospitalizaciones en los últimos 14 días”, afirmó el demócrata.

California COVID-19, By The Numbers:

🔹 Confirmed cases to date: 802,308

🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed

— CA Public Health (@CAPublicHealth) September 27, 2020