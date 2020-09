Bomberos avanzan a un 62% de contención del incendio Bobcat Fire de Los Ángeles

A casi un mes de su inicio en las montañas del Angeles National Forest al este del condado de Los Ángeles, el incendio Bobcat Fire está controlado en un 62% según informaron las autoridades la mañana de este martes.

El incendio que ya ha acabado con 114,200 acres del parque nacional, ha estado ardiendo desde el pasado 6 de septiembre causando evacuaciones y devastación a su paso.

El Bobcat Fire figura en la lista de los mayores incendios del condado de Los Ángeles.

The #BobcatFire is currently 114,317 acres based on overnight infrared mapping and 62% contained. Firefighters continue work to contain fire within its existing footprint by patrolling containment lines and mopping up around the fire perimeter. Updates at https://t.co/APSrKsa0Vn pic.twitter.com/hyAe6uAUXd

Estas zonas se mantienen bajo orden de evacuación por el fuego:

Por su parte, la orden de evacuación en el área de Wrightwood fue cancelada la mañana de este martes y las personas pueden volver a sus casas.

#BOBCATFIRE – Effective at 8:00 a.m. today, the Evacuation Warning for the community of Wrightwood has been lifted and residents may return home. Please use caution for emergency personnel still working in the area.

— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) September 29, 2020