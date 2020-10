¿El gobernador de Texas implementa “una medida de supresión al votante”?

TEXAS – Se nota que las elecciones presidenciales ya se encuentran muy cerca, la intensidad de la polémica se palpa por todas y para echarle más leña al fuego el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una proclamación que ya está recibiendo rechazo.

La orden de Abbott indica que solamente debe ser habilitado un centro de recepción de votos, su decisión va en contra de las operaciones de varios de los más importantes condados del estado que habían destinado una cantidad mayor de sedes para facilitar la entrega de estos votos en persona.

En el Condado Harris, que abarca a Houston, las autoridades electorales habían destinado 12 centros de recibo de estos votos y la juez del Condado Harris, Lina Hidalgo, no se quedó con los brazos cruzados y dijo que la decisión de Abbott es “una medida de supresión al votante”.

En su cuenta de Twitter, Hidalgo, hizo una comparación.

“¿El Condado Harris es más grande que el estado de Rhode Island, y se supone que tengamos solo un lugar? Eso no es seguridad, eso es supresión”, escribió Hidalgo.

Harris County is bigger than the state of Rhode Island, and we're supposed to have 1 site? This isn't security, it's suppression. Mail ballot voters shouldn't have to drive 30 miles to drop off their ballot, or rely on a mail system that’s facing cutbacks. https://t.co/IeKwzdB0Hb

— Lina Hidalgo (@LinaHidalgoTX) October 1, 2020