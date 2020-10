El sueño se convirtió en pesadilla: Héctor Herrera no está en los planes de Simeone y tiene 5 días para resolver su futuro

El 5 de octubre es la fecha límite para que el mexicano pueda cambiar de equipo

Hace un año todo era alegría y positivismo en la nueva aventura de Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, los medios españoles y los expertos aseguraban que el mexicano tenía todo lo necesario para convertirse en un jugador importante en el esquema del “Cholo” Simeone. No se puede decir que no lo intentó, pero el mexicano no lo ha logrado.

Herrera es la última opción para el técnico argentino en media cancha y eso ya es mucho decir: Koke Resurrección, Saúl Ñigues, Thomas Partey y Marcos Llorente se encuentran por delante de él y además, en el fútbol las acciones valen más que mil palabras: si no juegas, no estás en planes.

Héctor es invisible en el Atlético y tiene 5 días para poder encontrar otro equipo o resignarse a ser el último recurso o el que está esperando que algún compañero se lesione, una situación dramática para el futbolista y también para el “Tata” Martino quien cuenta con Héctor Herrera en ritmo de competencia para afrontar los compromisos venideros con El Tri.

El 5 de octubre es la fecha límite para poder hacer fichajes en Europa y hasta ahora, salvo un guiño de su ex equipo, el Porto, ningún otro cuadro ha preguntado or los servicios del mediocampista mexicano.