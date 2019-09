El “Cholo” Simeone y la prensa española se rinden ante Héctor Herrera

No escatiman en elogios para el mexicano, quien salvó al Atleti de caer frente a la Juventus

A Héctor Herrera sólo le tomó dos minutos y un balón demostrar su calidad futbolística y buen temple en partidos de alta presión como los de Champions, ya que el primer balón que tocó terminó en el fondo de la red de la Juventus la tarde de ayer. Esto no pasó desapercibido por su técnico ni por la prensa de su país, porque no escatimaron en elogios para el mediocampista.

“Él, más allá del gol entró bien, se le notó tranquilo, con personalidad, se le notó un hombre dentro de la cancha, sin miedo para jugar y eso se ve más allá del gol, que el gol obviamente lo pone en un lugar superior, pero esos minutos (los dos previos) a mí ya me habían valido (para notarlo)”, aseguró Diego Simeone cuando se le preguntó cómo vio al mexicano.

¡ LA POSTAL DEL DIA ! ⚽️🇲🇽😍🤝 "Hector Herrera, más allá del gol, entró bien. Se le notó con personalidad, se le notó como un hombre dentro de la cancha, sin miedo para jugar y eso obviamente lo pone en un lugar superior" – El Cholo Simeone pic.twitter.com/hYUF6fs9EK — La Copa Sol (@LaCopaSol1) September 19, 2019

Pero su DT no fue el único que alabó el desempeño de HH, ya que la prensa española también resaltó el buen accionar del mexicano en sus titulares de este jueves.

“Héctor Herrera se convierte en el héroe inesperado en su debut tras cabecear el tanto de la igualada”, escribió Marca.

“¡Qué debut! No sólo fue el gol, fueron cada uno de los quince minutos que jugó. Perfecto en la distribución”, tituló AS.

“Su primer cuarto de hora como colchonero fue inolvidable para todos. Salió, dejó muy buenos detalles porque todas sus acciones sumaron para el Atlético y en casi la última acción llegó el 2-2 de cabeza“, se leía en el diario catalán Mundo Deportivo.

🤜🤛 MISSION PASSED‼

RESPECT➕ Héctor Herrera – Diego Pablo 'Cholo' Simeone#ChampionsxFOX pic.twitter.com/6tvpwxW8KQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 18, 2019

No cabe duda que el mexicano deslumbró en su debut en Champions League y demostró que tiene lo necesario para pelear por un puesto en el cuadro titular de Simeone, quien al respecto mencionó:

“En la mitad de la cancha, ustedes lo saben, está Saúl, está Koke, está Thomas, está Llorente, está Herrera; cualquiera de los que no ponga seguramente perdiendo me equivocaré, y ganando será virtud (…) Trato de seguir lo que siento, trato de seguir lo que veo y a Herrera lo veo bien, lo veo creciendo, mejorando en todos los entrenamientos, no perdiendo el ritmo más allá de no tocarle jugar y el futbol como en la vida termina pagando lo que uno trabaja”, finalizó.

Héctor Herrera🇲🇽 entró y le cambió la cara al @Atleti en cuanto tocó su primer balón Ojalá el Cholo Simeone le dé más minutos 👏👏👏 pic.twitter.com/NruKXOdkb5 — San Cadilla (@SanCadilla) September 18, 2019