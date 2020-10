Lo que significa realmente la afirmación ‘sin antibióticos’

Las etiquetas en los pavos de Shady Brook Farm dicen “sin antibióticos promotores del crecimiento”, mientras que los paquetes de pollo Perdue afirman que “nunca se dieron antibióticos”. KFC sirve pollo “criado sin antibióticos de importancia médica”. Los restaurantes Chipotle y Panera Bread dicen que toda la carne y el pollo en sus restaurantes se “produce sin antibióticos”.

Más de un tercio de los consumidores compran con frecuencia carne, aves de corral y otros alimentos con la afirmación “sin antibióticos“, según una encuesta nacional representativa de Consumer Reports de 2019 a más de 1,000 adultos estadounidenses. El 53% de los encuestados cree que tales afirmaciones deberían significar que no se le dio ningún tipo de antibióticos al animal. Pero la verdad es que, aunque las diversas afirmaciones suenan similares, no todas realmente significan “sin antibióticos”.

El uso inapropiado de antibióticos en animales criados para la alimentación es uno de los principales factores que contribuyen a la resistencia a los antibióticos, lo cual es una amenaza para la salud mundial. “Esto significa que las bacterias que causan enfermedades no responden tan bien a los antibióticos diseñados para matarlas”, dice el doctor James E. Rogers, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en CR. “El resultado es que lo que solía ser una infección fácil de curar tiene el potencial de convertirse en algo serio, incluso mortal”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 2.8 millones de personas desarrollan una infección resistente a los antibióticos cada año. En más de 600,000 de estos casos, la infección provino de algo que comió la persona.

La elección de carnes y aves producidas sin antibióticos es una manera importante en que las personas puedan ayudar a combatir la resistencia a los antibióticos”, dice Brian Ronholm, director de política alimentaria de CR. Para ayudarte a saber exactamente lo que estás comprando, te explicamos el significado de algunas de las afirmaciones y políticas más comunes, y las enumeramos de mejor a peor. (Para obtener más información sobre el significado detrás de una variedad de etiquetas de alimentos, consulta la Guía de etiquetas y afirmaciones de alimentos de Consumer Reports).

Orgánico

No suministrar antibióticos a los animales criados para producir carne, pollo, productos lácteos y huevos es uno de los muchos requisitos que deben cumplir los productores de alimentos para usar el sello orgánico del Departamentos de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en sus productos.

La excepción: Los pollos y los pavos pueden recibir antibióticos en la incubadora mientras el polluelo está todavía en el huevo y en su primer día de vida. Pero si además de la etiqueta orgánica del USDA, se ve una afirmación de “criado sin antibióticos” en un producto de pollo o pavo, significa que los antibióticos no se usaron en ningún momento, ni siquiera en las incubadoras. Los productores de alimentos que utilizan el sello orgánico se someten a inspecciones anuales en las granjas, por lo que se verifica la afirmación.

Criados sin antibióticos

Esta frase y otras relacionadas, como “nunca hay antibióticos” y “nunca se han administrado antibióticos”, significan que no se suministraron antibióticos de ningún tipo en la crianza de ese animal. Los animales enfermos que requieren antibióticos se retiran de la línea “sin antibióticos” y son enviados para su procesamiento con animales criados en circunstancias convencionales. Los productores envían documentación al USDA para respaldar su afirmación, pero no se realizan inspecciones. Sin embargo, si el paquete también lleva un sello “USDA Process Verified”, significa que los inspectores del USDA han visitado la granja para confirmar que no se usaron antibióticos.

Hay varias compañías que producen o sirven carne criada sin antibióticos. Por ejemplo, Bell & Evans entra en esta categoría, al igual que Perdue y Tyson. Progresso utiliza pollo sin antibióticos en todas sus variedades de sopa de pollo. Applegate Farms y Coleman Natural producen pollo, carne de res y puerco sin antibióticos. Casi ninguna de las carnes que se sirven en Panera Bread o Chipotle ha sido criada con fármacos. Chick-fil-A y Subway tienen esta política para todos sus pollos. (Puedes encontrar las políticas de antibióticos de otras cadenas de restaurantes aquí).

Sin antibióticos de importancia médica

Esto significa que los antibióticos que se usan para tratar a las personas, como amoxicilina, eritromicina y tetraciclina, nunca se han administrado a los animales.

Sanderson Farms, el tercer productor de pollo más grade de los Estados Unidos, tiene esta política, al igual que muchos restaurantes de comida rápida, como McDonald’s, KFC, Taco Bell y Wendy’s para el pollo que ofrecen, pero no para otros tipos de carne.

Sin embargo, “sin antibióticos de importancia médica” no significa “sin antibióticos”. Incluso los antibióticos que no son de importancia médica pueden provocar la resistencia a otros antibióticos. “Los genes de resistencia no discriminan”, dice la doctora Tara C. Smith, profesora asociada de salud pública en la Ken State University. Los genes que crean resistencia a los antibióticos de importancia médica pueden acompañar a los fármacos que consideramos menos cruciales, lo que lleva a consecuencias similares, a largo plazo, al uso de medicamentos de gran importancia.

Y debes leer con cuidado la redacción de la afirmación. Algunas compañías, como Sonic, eliminan los antibióticos de importancia médica en los pollos solo con fines de crecimiento, pero pueden seguir usándolos para la prevención de enfermedades.

“La eliminación de antibióticos de importancia médica para el crecimiento es ahora la norma en la industria de la carne y las aves, por lo que los restaurantes o productores de carne que tienen esta política no están haciendo nada más allá de lo que ya se supone que deben hacer”, dice el doctor Michael Hansen, científico principal de Consumer Reports. (Consulta “Sin antibióticos promotores del crecimiento” a continuación).

Sin antibióticos de gran importancia

Esto significa que la compañía ha dejado de utilizar solo algunos de los antibióticos de importancia médica que se usan para tratar a las personas.

Y en el caso de las aves, la afirmación “sin antibióticos de gran importancia” no se traduce en un cambio significativo en el uso de antibióticos, dice Hansen. Consumer Reports evaluó la lista de antibióticos que la Organización Mundial de la Salud clasifica como “de gran importancia en la medicina” y descubrió que la mayoría de ellos no se utilizan normalmente en la producción de pollos.

Sin antibióticos promotores del crecimiento

La etiqueta “sin antibióticos promotores del crecimiento”, que se encuentra en Shady Brook Farms y Honeysuckle White Turkey (ambos propiedad de Cargill), significa que no se suministraron antibióticos para acelerar el crecimiento del animal.

De acuerdo con las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los antibióticos de importancia médica ya no se pueden usar para promover el crecimiento. Sin embargo, los medicamentos que no se utilizan en las personas se pueden utilizar para promover el crecimiento (y todos los antibióticos se pueden usar para prevenir enfermedades), por lo que esta práctica es solo una ligera mejora con respecto a la norma de la industria.

Aunque Cargill señala en la letra pequeña de su etiqueta que los antibióticos se pueden utilizar para prevenir enfermedades, los consumidores pueden fácilmente malinterpretar esta afirmación. “Es probable que muchas personas piensen que significa ‘nada de antibióticos’, o que el uso de antibióticos para la prevención de enfermedades es un uso responsable, o que solo ocurre en raras ocasiones”, dice Ronholm. “Para preservar la efectividad de los antibióticos para las personas, los medicamentos deben usarse solo cuando los animales están enfermos”.

Certificación One Health

”One Health Certified” (Certificación One Health) es una etiqueta desarrollada principalmente por expertos de la industria de la carne y las aves y actualmente se usa solo en los paquetes de carne de pollo y pavo que se venden en supermercados como Aldi y Bj’s Wholesale Club. Su objetivo es demostrar el compromiso de una empresa con el bienestar animal, los problemas ambientales y el uso responsable de antibióticos.

Se audita el cumplimiento de las normas por parte de las empresas, pero éstas reflejan en gran medida la norma de la industria de criar animales en condiciones de hacinamiento en interiores, con el uso de antibióticos para hacer frente a los problemas de salud que puedan surgir.

Las restricciones en el uso de antibióticos son mínimas, y la carne de animales tratados con antibióticos se puede vender con la etiqueta “One Health Certified”. Además, según el requisito de la etiqueta “Lifecycle Assessment” (evaluación del ciclo de vida), los productores deben medir su huella de carbono, pero no tienen que tomar ninguna medida para reducirla.

“One Health Certified” (Certificación One Health) no debe confundirse con el concepto de One Health, cuya premisa es que la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente están interrelacionados.

Nota del editor: Este artículo se ha actualizado para reflejar las políticas actuales de la compañía y para añadir información sobre la etiqueta “One Health Certified”.

