¡Messi y Cristiano se enfrentan! Quedan definidos los grupos de la Champions League 2020-21

La mañana de este viernes se llevó a cabo uno de los eventos más esperados por los amantes del fútbol alrededor del mundo pues se dio a conocer cómo quedaron los grupos para la Champions League 2020-21.

En el sorteo realizado en Ginebra, Suiza, se definió el futuro de los 32 clubes que jugarán la próxima edición de la Champions League. Entre los cruces que destacan se encuentra un nuevo capítulo en la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con Juventus y FC Barcelona situados en el Grupo G, junto con el Dynamo de Kiev y el Ferencváros de Hungría.

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020