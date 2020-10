¡Un texano le pegó al premio gordo y ganó $47 millones! En un pueblo del estado alguien amaneció millonario

TEXAS – Seguín es un pueblo que se encuentra entre Houston y San Antonio y ahora se le conocerá como el lugar donde se encuentra el ganador de los $47 millones que estaban en juego hasta el miércoles en la Lotería de Texas.

Una tienda de conveniencia del pueblo mencionado vendió el boleto que se llevó el premio mayor de $47 millones del sorteo, según informó la Lotería de Texas el jueves.

La Lotería de Texas anunció que solamente uno de los miles de boletos vendidos coincidió con los seis números del sorteo realizado la noche de este miércoles, 30 de septiembre. Los dígitos ganadores fueron: 4, 11, 16, 19, 27, y 30.

El ganador, cuya identidad aún es desconocida, compró el boleto premiado en el establecimiento Pic-N-Pac #10, ubicado en la intersección de la Autopista 90 y la Autopista 123 en Seguin.

