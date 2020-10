Chicharito Hernández responde con sarcasmo sobre no ser convocado a la Selección Mexicana 

El delantero lleva más de un año sin jugar con el Tri

La Selección Mexicana ya se encuentra en Europa para los partidos contra Holanda y Argelia, y el gran ausente en la convocatoria es Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no se ha puesto la verde desde septiembre de 2019.

Gerardo Martino ya dijo que por ahora el delantero de LA Galaxy no está en sus planes, y al ser cuestionado sobre cuál era su sentir después de la publicación de la convocatoria, Chicharito comentó con sarcasmo “¿Ah, ya salió?”.

La reacción de Chicharito al preguntarle por su ausencia en la convocatoria del Tata Martino con selección mexicana‼️ “Ah ya salió la lista”… pic.twitter.com/ZMAA2BgZPa — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) October 1, 2020

Después, el delantero comentó que debe seguir trabajando si quiere volver a la Selección Mexicana.

“Si no estoy en la lista, pues tengo que seguir trabajando para que pueda volver a aparecer”.

Por último, al preguntarle sobre la negativa de clubes para no prestar a jugadores, dijo: “Como no estoy convocado, pues no tengo opinión alguna. Después ya cada quién decidirá ir o no ir, o tomar las medidas necesarias”.

