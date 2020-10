JJ Macías aseguró que el fracaso de la Selección Mexicana en los mundiales es la falta de mentalidad

José Juan Macías atribuyó el fracaso de la Selección Mexicana en los mundiales a la falta de mentalidad

El delantero de las Chivas, José Juan Macías atribuyó el fracaso de la Selección Mexicana en los mundiales a la falta de mentalidad que les ha impedido llegar al quinto partido.

En entrevista con la revista GQ, JJ Macías asegura que su sueño es jugar un Mundial con la Selección Mexicana y que los fracasos anteriores se debe a la falta de mentalidad de los jugadores.

“Yo creo que nos hemos quedado ahí por la mentalidad… por la mentalidad de quienes han jugado los mundiales. De eso no puedo comentar nada más al respecto porque no he estado en el vestidor para saberlo, pero ese es mi punto de vista desde afuera“, señaló Macías

Macías contó el orgullo y emoción que siente cada vez que es convocado a la selección nacional y recordó la primera vez que fue convocado.

“Es algo inexplicable. Desde escuchar el Himno Nacional en otro país, hasta saber que detrás de esa playera hay millones de personas que esperan que des la mejor versión de ti y los representes. Es la gran responsabilidad, pero es la ideal. Hoy, con el profesor Martino, todo va perfecto. Ha estado ahí para mí, charla conmigo y me ha ayudado en muchos aspectos tácticos en la cancha” JJ Macías

Te puede interesar:

VIDEO: Ramón Morales le enseña a JJ Macías a ya no fallar penales