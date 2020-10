El error que cometió el Chef James en la pantalla chica hace 2 años

El Chef James ha pasado por malos momentos frente a la pantalla, ejemplo de esto fue el día que cometió un error al hacer un gesto que no fue bien recibido por la audiencia. Si bien en ese entonces no quería ofender a nadie, esto le pudo haber traído problemas.

Ocurrió hace dos años, luego de que se realizaran los partidos de fútbol de México y Corea del Sur en la copa mundial de Rusia. El país azteca pudo pasar a la siguiente ronda gracias a la victoria de la selección asiática, por lo que el chef celebró esto haciendo un gesto calificado de racista al hacer sus “ojos rasgados”.

Dear @Telemundo @TelemundoSports & @TLMDPR , whoever this guy is on the left needs to get fired ASAP for being a racist on air. If someone were to say or make racist gestures about Latinx folks we'd ALL be up in arms & this is no different #SayNoToRacism #TelemundoMundial pic.twitter.com/SvzSednPAd

— Full Snack Developer (Miguel Hernandez) (@Techivist) June 27, 2018