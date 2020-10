El virus microscópico que amenaza al hombre más poderoso del mundo

Por supuesto es imposible pensar en una ironía más enorme que la que emanó como reguero de pólvora la madrugada de este viernes 2 de octubre desde la cuenta de Twitter de Donald Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020