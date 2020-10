Laura Bozzo arremete y discrimina al show ‘Chisme No Like’

La abogada mandó a sacar a las cámaras del programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain

Laura Bozzo le declara abiertamente la guerra ‘Chisme No Like’, el show de Youtube conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Desde la Ciudad de México, arriba de su automóvil, la doctora Laura se detuvo para hablar con los medios sobre diferentes temas, pero la situación se puso tensa cuando vio, entre las cámaras, que estaba presente el show de Ceriani y Beristain.

“‘Chisme No Like’ me lo sacan de acá por favor, si sigue ese programa ahí yo no voy a dar declaraciones… ¡Nos vamos! O sacan esa cámara, a esa gente que estoy demandando o no hablo… Los amo con toda el alma pero no me pueden obligar a dar declaraciones a esa cámara”, así de tajante fue Laura Bozzo ante todos los medios.

¿Por qué Laura está tan enojada con Ceriani y Beristain? La guerra comenzó cuando el show hizo pública una conversación de Bozzo con un productor en donde esta insultaba a México, a María Celeste Arrarás y a su ex Cristian Zuarez.

Desde ese momento aseguró que demandaría al programa y a sus presentadores porque, según ella, se trataba de una conversación privada y que además había sido manipulada y editada. Algo que no solo desmintió el show, sino que hasta el momento no ha sido probado, y la supuesta demanda tampoco ha sido interpuesta.

