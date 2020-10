“No podemos ignorar a la ciencia”: los jugadores de la NBA reaccionaron al contagio de Donald Trump

Por supuesto que una de las grandes noticias de los últimos días ha sido la prueba positiva por COVID-19 a la que resultaron el presidente Donald Trump y su esposa Melania; las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Y de los que más reaccionaron fue la comunidad de la NBA que tiene un enfrentamiento público con Trump desde hace tiempo debido a la fuerte y justificada postura política que ha tomado la mejor liga de basquetbol del mundo.

Estas fueron algunas reacciones de las estrellas del basquetbol profesional:

CJ McCollum, actual jugador de los Portland Trail Blazers

Reminder to keep wearing my mask 📝

— CJ McCollum (@CJMcCollum) October 2, 2020