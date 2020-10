El presidente Trump envía un mensaje desde el hospital a los estadounidenses

El presidente Donald Trump se dirigió a los estadounidenses desde el hospital militar Walter Reid, donde ingresó el viernes para recibir tratamiento tras resultados positivos en las pruebas de coronavirus:

El presidente agradeció desde el inicio a todos en Walter Reed Medical Center por el increíble trabajo que están realizando. Y afirmó que está comenzando a sentirse bien, y que espera estar de regreso pronto y continuar con su campaña en la misma forma que lo ha estado haciendo.

Trump dijo, refiriéndose a su resultado positivo a Covid-19 que esto es algo que sucede, que le ha sucedido a millones de personas en el mundo. Y que en los próximo días él espera estar bien.

“Creo que volveré pronto”, dijo Trump en el nuevo video sobre su primer día completo en el hospital para recibir tratamiento por Covid-19.

Anteriormente, el presidente publicó un tuit expresando su admiración por todos en Walter Reed Medical Center:

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020