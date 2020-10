Contrató a una prostituta de lujo y apareció la madre de su amigo

Ambos pactaron mantener en secreto lo sucedido

Encontrar pareja resulta cada vez más complicado y, para algunas personas, las aplicaciones de citas no dan el resultado esperado. Por eso, algunos jóvenes recurren a otras soluciones para aliviar su necesidad de compañía.

Se puede decir que este es el resumen de la vida personal del joven protagonista de esta historia. James, un británico que se unió al ejército hace seis años. Admite que le resulta muy difícil mantener una relación.

Principalmente es porque está fuera por largos períodos de tiempo. Esta circunstancia hace que salir y conocer a alguien especial sea extremadamente complicado.

Según le contó a The Mirror, decidió contratar “acompañantes profesionales”, porque, reconoce, extraña los aspectos físicos de una relación.

Confiesa que ha pasado noches muy divertidas en compañía de mujeres muy atractivas y que esto se ha convertido en parte de su rutina normal. El joven dice que nunca pensaba demasiado en el tema, hasta una noche en la que todo se torció y vivió una experiencia muy extraña cuando la escort que contrató resultó ser la madre de su amigo.

El sitio que usó para contratar los servicios solo mostraba fotos del cuerpo de la mujer, pero no se podía ver la cara.

“Usar este tipo de acompañantes significa que puedo satisfacer mis necesidades sexuales sin ataduras. En mi mente, estoy sacando lo mejor de una situación única.

Siempre reservo escorts, sin importar dónde esté estacionado con el ejército; Cuando llegué a casa por última vez, no podía esperar para contratar a alguien.

Estaba emocionado. Siempre me ha gustado el look de las mujeres adultas, las llamadas MILF, así que decidí apostar por una mujer que tuviera una vibra de directora sexy.

No mostraba su rostro en sus fotos, sino su cuerpo, y lo que decía en su perfil fue suficiente para llamar mi atención“, le contó el joven al mencionado medio. Resultó que todo dio un giro tan inesperado que lo compartió en redes sociales para pedir consejo.

Fijaron una cita y 45 minutos después se reunieron, pero James quedó horrorizado cuando abrió la puerta.

“Abrí la puerta y ¿quién estaba frente a mí? La mamá de mi mejor amigo. Solo pensé, mierda que era muy incómodo”, admite.

Afirma que, aunque no tenía idea de qué hacer, la madre del amigo tomó el control de la situación y actuó como si no se conocieran.

“Ella procedió con la cita como si ni siquiera nos conociéramos.

Obviamente me sentí atraído por ella. Fue un giro extraño de los acontecimientos, pero en realidad aumentó la emoción: quieres lo que no puedes tener y sabía que no debería seguir adelante.

“No hablamos mucho y no perdimos el tiempo“, añade respecto a lo vivido.

Sin embargo, abordaron el problema después de que terminaron, con el entendimiento mutuo de que tenía que ser un secreto.

Como era de esperar, James decidió que nunca le contará a su amigo lo sucedido.