Dulce María explica las razones por las que no participará en el reencuentro de RBD

View this post on Instagram

Para celebrar la vida y que ya somos 7.7 millones de Guerreros les dejo una foto de cómo va creciendo la pancita 🤰🏻💓no se ve muy bien pero se las dejaré también en mis historias que se ven completas 🙌🏼🤗 muchas bendiciones para tod@s! Cuidémonos mucho ❤️🙏🏻🙌🏼