Kobe Bryant: Subastan pedazo de duela de su juego de despedida en una cantidad increíble

A más de ocho meses del lamentable accidente en el que perdieron la vida Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas, el mundo aún extraña a uno de los grandes ídolos de la NBA y muchos hacen hasta lo imposible por tener algo de él, como pagar más de medio millón de dólares por duela donde él jugó.

Este sábado se llevó a cabo la subasta de una porción autografiada de la duela del Staples Center en la que Bryant jugó su inolvidable partido de despedida en el que anotó 60 puntos. Se esperaba que la duela fuera subastada en medio millón de dólares, pero el comprador final pagó $631,200 dólares por la pieza única.

