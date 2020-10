Los Houston Texans despiden a Bill O´Brien de sus cargos como entrenador y gerente general

TEXAS – El dueño de los Houston Texans, Cal McNair, anunció que ha tomado la decisión despedir a Bill O´Brien de su cargo como entrenador y gerente general.

La decisión de McNair viene un día después de que los Texans perdieran ante los Vikings de Minnesota sellando su cuarta derrota consecutiva en la temporada regular. El arranque sin victoria levantó una lluvia de críticas por la manera que el equipo ha estado jugando. En ofensiva los Texans han batallado para mover el ovoide de manera consistente y aunque la defensa ha tenido algunos buenos momentos también ha mostrado unas notorias debilidades especialmente en la defensa del juego terrestre.

It's a NEW day in Houston for the #Texans as they have fired #BillOBrien #NFL #TEAMNBS pic.twitter.com/A6YLe0J4gy

— NutsAndBoltsSports (@NutsAndBoltsSP) October 5, 2020