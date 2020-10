‘Se mira pésimo’: Adamari López se lleva las peores burlas de ‘Un Nuevo Día’ tras su regreso

Las críticas por su vestuario están cada vez más agresivas

Adamari López es la consentida de la televisión latina en Estados Unidos. La presencia de la famosa en “Un Nuevo Día” es de suma importancia ya que brinda alegría gracias a su característico sentido del humor.

Es la “chaparrita consentida” la que reune a las familias hispanas a prender Telemundo y verla a cuadro con lo último que pasa en el mundo. Hace días estuvo ausente del matutino y no había día que los fans no pidieran su regreso ya que la dinámica cambia completamente cuando no está al aire.

Ante su regreso a la casita más feliz de la televisión, Adamari portú una blusa con un mensaje para la generación X. Como parte de la campaña para que los jóvenes se registren a votar todos los presentadores principales usaron un top del mismo estilo. López lo combinó con unos pantalones ampones y los seguidores del programa no tardaron en atacar su moda.

“Que feo como se viste esa mujer, no hay gente asesores que le digan que le queda mal esa ropa”, comentó un seguidor en la cuenta verificada de Un Nuevo Día. “Con todo respeto y sin ofender a Adamari pero yo creo que necesita un cambio de pies a cabeza, no sé, algo que la haga un poco diferente”, otro seguidor agregó.

“Por favor cámbienle la ropa, se mira pésimo lo que le ponen, parece que no saben de estilo de ropa”, propuso otro usuario. “Para que sirve el espejo para mirarnos por favor antes de salir en pantalla mire su look que es fatal”, también se pudo leer entre los comentarios.