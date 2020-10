Yanet García impacta con fotos de su antes y después para mostrar el cambio en su retaguardia

La mexicana posee uno de los traseros más sensuales del medio del espectáculo

Aunque Yanet García se ha convertido en una de las chicas consentidas de las redes sociales por su indiscutible belleza, hace algunos años su cuerpo era el de una chica demasiado delgada.

En una de sus publicaciones recientes en Instagram, la llamada “chica más sexy del clima”, compartió unas fotografías de su antes y después para mostrar el impresionante cambio que han experimentado sus piernas y su retaguardia debido a las largas horas que dedica a hacer ejercicio.

“Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar 💪🏻🔥 NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TÚ TAMBIÉN PUEDES! ✅ 🍑🏋🏻‍♀️ CONFÍA EN EL PROCESO Y LOS RESULTADOS LLEGARÁN. “Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes” @fitplan_app 💪🏻🔥 100% Hecho en el gym”, aseguró en las imágenes que han acumulado más de 146 mil likes.

(Desliza para ver las fotos)

Cabe señalar que Yanet es una de las famosas que siempre es criticada, pero es un hecho que le ha costado mucho sudor conseguir esas curvas y hacerse de un lugar en el medio del espectáculo.