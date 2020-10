Arsenal despide a su mascota por la crisis y Mesut Özil se ofrece a pagarle el sueldo para que vuelva

El parón en las ligas de fútbol alrededor del mundo a causa del coronavirus y el regreso de los partidos pero sin público, han llevado a la crisis a varios equipos alrededor del mundo, entre ellos al Arsenal, quienes para solventar un poco los gastos y debido a la falta de fanáticos en el estadio, decidieron despedir Gunnersaurus, el dinosaurio que ha sido mascota de los Gunners durante 27 años.

Al conocer del despido de Jerry Quy, quien da vida al mítico dinosaurio, el volante alemán del Arsenal, Mesut Özil, dio a conocer en Twitter que está dispuesto a cubrir el salario de Quy para que la mítica mascota no deje al equipo.

… so Jerry can continue his job that he loves so much. ❤️🙏🏼#JusticeForGunnersaurus #M1Ö #YaGunnersYa

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020